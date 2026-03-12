Жителям Подмосковья напомнили правила перевозки питомцев в автобусах Мострансавто

Жители и гости Подмосковья могут перевозить домашних животных в автобусах АО «Мострансавто» при соблюдении определенных правил. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, бесплатно можно провозить собак карликовых пород — на руках или в составе ручной клади, собак-поводырей, сопровождающих незрячих пассажиров, маленьких питомцев и птиц в специальных клетках, переносках или контейнерах. Габариты багажа суммарно не должны превышать в длину, ширину и высоту 120 см. Более крупных собак можно перевозить в наморднике и на коротком поводке, проезд при этом оплачивается дополнительно согласно тарифу на провоз ручной клади.

