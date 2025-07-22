Жителям Подмосковья объяснили, куда сообщать о сбросе отходов из автомобилей

Жители Подмосковья могут сообщить о факте сброса отходов из автомобилей через сервис «Народный инспектор» в приложении «Добродел». Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Для этого нужно выбрать категорию нарушения «сброс отходов из автомобиля», записать видео, на котором нарушитель сбрасывает отходы на землю, с читаемым номером автомобиля, указать регистрационный номер транспортного средства и добавить комментарий с точным адресом и дополнительной информацией.

После этого специалисты проверят материалы, в случае подтверждения факта нарушения виновных привлекут к ответственности. Размер штрафов за сброс отходов для граждан доходит до 70 тыс. рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье работают горячая линия и портал по вопросам вывоза строительных отходов.