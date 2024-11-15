Жителям Подмосковья объяснили, почему опасно курить при сахарном диабете

Курение при сахарном диабете может увеличить риск развития сосудистых осложнений почти в пять раз. Об этом сообщил главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.

По его словам, это грозит появлением нефропатии, падением зрения, появлением синдрома диабетической стопы и не только.

«Еще при наличии хотя бы одного фактора дополнительного риска — например, высокого давления, повышенного холестерина, возраста более 40 лет — у диабетика-курильщика в десятки раз возрастает риск умереть от инсульта или инфаркта», — добавил врач.

Холдин уточнил, что данные последствия можно минимизировать, если отказаться от вредной привычки. Важно также соблюдать режим дня, придерживаться правильного питания, вовремя принимать назначенные препараты и держать под контролем уровень глюкозы в крови.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.