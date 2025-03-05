Жителям Подмосковья предложили поучаствовать в конкурсе фотографий «Водные достояния России»

В Министерстве экологии и природопользования Московской области предложили жителям региона принять участие в конкурсе фотографий «Водные достояния России — 2025».

Конкурс организует Федеральное агентство водных ресурсов с целью привлечения внимания жителей к красоте водоемов и важности их охраны.

Для участия в творческом состязании нужно до 16 марта представить свои фотографии водоемов. Победителей определят в двух номинациях: «Водные объекты в инфраструктуре» и «Водные объекты в природе». Подробная информация представлена на сайте проекта.

В области по программе «100 прудов и озер» только за прошлый год расчистили 26 прудов, общая площадь которых составила 268 га.