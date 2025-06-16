Жителям Подмосковья предложили поучаствовать в онлайн-акции «Свеча памяти»

В Министерстве образования Московской области пригласили жителей региона присоединиться к патриотической акции «Свеча памяти». Она проводится в онлайн-формате.

В рамках проекта до 22 июня, когда отмечается День памяти и скорби, все желающие могут зажечь виртуальную свечу в память о героях Великой Отечественной войны. Сделать это можно на портале деньпамяти.рф.

Также на сайте представлены видеозаписи интервью с ветеранами. Эти уникальные материалы, которые собрал фонд «Память поколений».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветеранов с Днем Победы.