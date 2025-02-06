Жителям Подмосковья предложили поучаствовать в зимней переписи воробьев

В Министерстве экологии и природопользования Московской области предложили жителям поучаствовать в зимней переписи воробьев. Всероссийское мероприятие будет проходить в течение февраля.

Согласно наблюдениям, в последние годы численность этих птиц в разных странах мира снижается. В России полномасштабный мониторинг не проводили до 2023 года.

В Подмосковье можно встретить полевого и домового воробья. По наблюдениям 2024 года, особого внимания требует популяция домового воробья, так как во многих регионах его численность снизилась катастрофически.

Желающим присоединиться к акции нужно зафиксировать свое наблюдение за пернатыми и записать координаты в специальной анкете. Подробная информация представлена на официальном портале проекта.