Жителям Подмосковья предложили принять участие в конкурсе «Говорим о Победе»

ООД «Бессмертный полк России» проводит конкурс на присуждение Всероссийской общественной премии за лучший патриотический медиаконтент «Говорим о Победе».

На конкурс можно подать опубликованные материалы патриотического характера, посвященные Великой Отечественной войне, ее эпизодам и героям, а также специальной военной операции и ее участникам.

Конкурс проводится в рамках проекта «Бессмертный полк: память вне времени» при поддержке Фонда президентских грантов.

Подать заявку на участие в конкурсе могут зарегистрированные СМИ; организации, публикующие материалы на корпоративных ресурсах; пользователи социальных сетей и блогеры.

Подробная информация и форма для подачи заявки представлены на сайте конкурса.