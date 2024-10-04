Жителям Подмосковья раскрыли главный секрет долгожителей
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Одним из главных секретов долгожителей является отказ от алкоголя, который негативно сказывается на работе всех систем организма и снижает продолжительности жизни. Об этом рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
«У регулярно употребляющих алкоголь людей, согласно исследованиям, продолжительность жизни сокращается от 15 до 20 лет! Причем еще недавно в обществе был популярен миф о том, что умеренное употребление алкоголя продлевает жизнь. Однако все последние исследования его опровергли», — рассказал Холдин.
По его словам, безопасной дозы спиртных напитков не существует. Чтобы увеличить продолжительность жизни, врач также советует научиться справляться со стрессом, проверять свое здоровье, заниматься спортом и наладить питание.