Жителям Подмосковья раскрыли главный секрет долгожителей

«У регулярно употребляющих алкоголь людей, согласно исследованиям, продолжительность жизни сокращается от 15 до 20 лет! Причем еще недавно в обществе был популярен миф о том, что умеренное употребление алкоголя продлевает жизнь. Однако все последние исследования его опровергли», — рассказал Холдин.