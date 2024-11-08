Жителям Подмосковья рассказали, чем нельзя кормить птиц зимой

В зимний период птицы люди могут подкармливать птиц, которым трудно самостоятельно добывать себе пищу, однако, делать это нужно правильно. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

Так, не стоит кормить птиц соленым, например, орешками, чипсами, свежим хлебом, черным хлебом жареным и копченым, пшеном, рисом, гречкой. Вместо этого лучше давать им подсушенные крошки белого хлеба, сырые зерна пшеницы и ячменя, крупы, несоленые семечки и сало, сливочное масло, орехи. Кроме того, можно давать им кусочки свежих фруктов и ягод или сухофруктов, сушеные ягоды рябины и боярышника. Подсыпать корм в кормушки стоит каждый день в одно и то же время.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.