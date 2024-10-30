Жителям Подмосковья рассказали, чем полезен черный хлеб

По словам медика, в черном хлебе содержится больше ненасыщенных жиров, чем в белом. Они снижают риск развития атеросклероза и инсулинорезистентность, а также помогают бороться с воспалением.

Пищевые волокна из ржаной муки быстрее насыщают и помогают сохранить чувство насыщения дольше. Также они мешают всасываться сахару и способствуют росту полезной микрофлоры в кишечнике.

При выборе черного хлеба следует помнить о том, что в его состав могут добавлять сахар, сухофрукты и семечки. Такой хлеб будет более калорийным, чем продукция без добавок.