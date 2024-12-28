Жителям Подмосковья рассказали, чем заменить алкоголь на новогоднем столе

«Полезным дополнением к праздничным блюдам могут стать смузи из различных фруктов и ягод. Их можно разбавить йогуртом или соком. Не забывайте и про различные травяные чаи, которые можно подавать как горячими, так и холодными. А еще не забывайте про молочные коктейли и кокосовую воду», — рассказал Холдин.