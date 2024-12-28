Жителям Подмосковья рассказали, чем заменить алкоголь на новогоднем столе
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Алкогольную продукцию на новогоднем столе можно заменить на безалкогольные коктейли на основе основе соков, газированной воды и свежих фруктов, чтобы не навредить своему здоровью. Об этом рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
«Полезным дополнением к праздничным блюдам могут стать смузи из различных фруктов и ягод. Их можно разбавить йогуртом или соком. Не забывайте и про различные травяные чаи, которые можно подавать как горячими, так и холодными. А еще не забывайте про молочные коктейли и кокосовую воду», — рассказал Холдин.
Врач также призвал родителей не покупать ребенку «детское шампанское», потому что это может испортить его отношение со спиртным в будущем.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.