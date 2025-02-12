Жителям Подмосковья рассказали, что делать, если ключи упали в шахту лифта

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области рассказали жителям региона, что делать, если ключи или ценные вещи упали в шахту лифта.

В таких случаях следует обратиться к специалистам лифтового хозяйства компании, обслуживающей лифтовое оборудование в доме. Контакты можно найти на информационной табличке, которая установлена в кабине лифта.

Также можно обратиться за помощью в управляющую организацию. В компании оформят заявку и отработают ее через ремонтно-спасательную службу.

В министерстве отметили, что чаще всего в шахты лифтов падают ключи, документы, телефоны и деньги.