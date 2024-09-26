Жителям Подмосковья рассказали, что нужно есть для здоровья сердца и сосудов

Главный диетолог Министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина рассказала, как следует питаться, чтобы сохранить сердце и сосуды здоровыми.

По словам врача, риск развития заболеваний сердечно-сосудистых заболеваний повышается при избыточной калорийности рациона, дефиците витаминов, избытке сахара и соли, а также при низкой физической активности.

Рекомендуется употреблять больше овощей и фруктов, рыбы, полиненасыщенных жирных кислот Омега-3, антиоксидантов, витаминов группы В, пищевых волокон. Из рациона лучше исключить сахар, насыщенные жиры, легкоусвояемые углеводы.

Важно следить за тем, чтобы организм получал необходимые ему витамины, минералы, антиоксиданты. Для сердечно-сосудистой системы особое значение имеют витамины В1, В2, В6, В12, С, Е, а также магний, рутин, бета-каротин и другие антиоксиданты.

При риске или наличии заболеваний сердца и сосудов норма потребления соли в день составляет одну чайную ложку — около 4-5 граммов. Следует помнить, что речь идет не только о соли в чистом виде, но и о соли, которая содержится в готовых продуктах.

Помимо этого, важен водный баланс. Рекомендуется ежедневно пить не менее литра чистой воды. Также допустимы зеленый, ягодный и травяной чай.