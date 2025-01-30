Жителям Подмосковья рассказали, что такое паллиативный статус

Руководитель координационного центра паллиативной медпомощи Подмосковья Анна Шестакова рассказала, что такое паллиативный статус. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Паллиативный статус — это совокупность прав пациента. Однако, многие пациенты не знают свои права и уверены в том, что после получения такого статуса их лечение будет прекращено.

По словам Шестаковой, паллиативный статус присваивают пациентам с неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями. Это могут быть онкология на поздней стадии, хронические заболевания внутренних органов, тяжелые дегенеративные заболевания нервной системы, тяжелые необратимые последствия инсультов и травм, деменция.

В регионе работает 42 медучреждения, где пациентам оказывают паллиативную помощь. Получить подробную информацию можно по единому круглосуточному номеру горячей линии 8 (498) 683-83-83.