Жителям Подмосковья рассказали, что такое паллиативный статус
В Подмосковье жителям разъяснили понятие паллиативного статуса
Фото: [Координационный центр паллиативной помощи МО]
Руководитель координационного центра паллиативной медпомощи Подмосковья Анна Шестакова рассказала, что такое паллиативный статус. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.
Паллиативный статус — это совокупность прав пациента. Однако, многие пациенты не знают свои права и уверены в том, что после получения такого статуса их лечение будет прекращено.
По словам Шестаковой, паллиативный статус присваивают пациентам с неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями. Это могут быть онкология на поздней стадии, хронические заболевания внутренних органов, тяжелые дегенеративные заболевания нервной системы, тяжелые необратимые последствия инсультов и травм, деменция.
В регионе работает 42 медучреждения, где пациентам оказывают паллиативную помощь. Получить подробную информацию можно по единому круглосуточному номеру горячей линии 8 (498) 683-83-83.