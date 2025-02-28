Жителям Подмосковья рассказали, для чего нужен витамин D
Врач Булдакова: витамин D поддержит здоровье кожи
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Витамин D необходим людям для поддержания общего состояния организма, включая кожу, он стимулирует обновление клеток, поддерживает целостность кожного барьера, уменьшает воспалительные реакции, а также может снизить негативное воздействие ультрафиолета. Об этом рассказала врач-дерматовенеролог Сергиево-Посадского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера, врач-дерматовенеролог Регина Булдакова, передает Министерство здравоохранения Московской области.
По ее словам, особенно важно следить за уровнем этого витамина в организме зимой, потому что в это время года пациенты часто сталкиваются с дефицитом. Чтобы восполнить нехватку, Булдакова посоветовала больше гулять, употреблять продукты, богатые этим витамином, а также принимать добавки по назначению специалиста. Напомним, что записаться к врачу можно через региональный портал«Здоровье».
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