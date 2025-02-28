Жителям Подмосковья рассказали, для чего нужен витамин D

По ее словам, особенно важно следить за уровнем этого витамина в организме зимой, потому что в это время года пациенты часто сталкиваются с дефицитом. Чтобы восполнить нехватку, Булдакова посоветовала больше гулять, употреблять продукты, богатые этим витамином, а также принимать добавки по назначению специалиста. Напомним, что записаться к врачу можно через региональный портал«Здоровье».

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