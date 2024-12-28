Жителям Подмосковья рассказали, как безопасно украсить подъезд к Новому году

Новогодние украшения в подъезде нельзя устанавливать около эвакуационных выходов, на перилах и лестницах, потому что это может представлять опасность для жильцов многоквартирного дома. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Помимо этого, декор лучше не прикреплять к потолочным конструкциям, потому что они могут упасть. Украшения не должны быть сделаны из легковоспламеняющихся материалов, потому что их установка может грозить пожаром. По этой же причине не стоит ставить свечи в общих коридорах и подъездах, а также использовать гирлянды с неисправностями и оголенными проводами.

«Не устанавливайте в подъездах украшения, которые могут привлечь грызунов и насекомых — фрукты, печенье и конфеты», — добавили в ведомстве.

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