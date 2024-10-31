Жителям Подмосковья рассказали, как будет работать общественный транспорт в праздники

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассказали, по какому расписанию будет курсировать общественный транспорт региона в ближайшие выходные.

Так, второго ноября автобусы будут ходить по пятничному расписанию. Третьего и четвертого ноября — по расписанию субботы и воскресенья соответственно.

Пригородные электрички первого ноября будут курсировать по расписанию четверга. Второго ноября — как в пятницу, третьего ноября — по расписанию субботы, четвертого ноября — как в воскресенье.

Актуальная информация о расписании движения транспорта представлена на сайтах перевозчиков, на остановках и на станциях.