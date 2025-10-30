Жителям Подмосковья рассказали, как будут работать медучреждения региона в праздники

В Министерстве здравоохранения Московской области рассказали жителям, как будут работать медицинские учреждения Подмосковья в период длинных ноябрьских выходных.

Без выходных с 08:00 до 20:00 будет доступно обслуживание неотложных вызовов врача на дом. Также круглосуточно будут работать служба скорой медпомощи и стационары.

В поликлиниках, женских консультациях, кабинетах неотложной помощи в поликлиниках, стоматологических поликлиниках 2 и 4 ноября — выходные дни.

Поликлиники и женские консультации будут принимать пациентов с 08:00 до 19:00 1 ноября и с 09:00 до 14:00 3 ноября.

Кабинеты неотложной помощи в поликлиниках и стомполиклиниках будут работать с 08:00 до 19:00 1 ноября и с 09:00 до 15:00 3 ноября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил правоохранителям региона обеспечить безопасность жителей в период праздников.