Жителям Подмосковья рассказали, как будут работать МФЦ в ноябрьские праздники

В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области рассказали, как будут работать подмосковные МФЦ в праздничные дни в ноябре.

День народного единства, который празднуется 4 ноября, в этом году выпадает на вторник. В этот день МФЦ региона будут закрыты.

1, 3 и 5 ноября офисы будут работать в обычном режиме. 2 ноября будут открыты офисы с семидневной рабочей неделей.

Жителям рекомендовали предварительно записываться в офисы в период праздников. Сделать это можно на сайте госуслуг региона, с помощью бота, по телефону 122 (доб. 3) или через приложение Добродел.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил работников областных МФЦ с профессиональным праздником.