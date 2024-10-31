Жителям Подмосковья рассказали, как будут работать почтовые отделения в праздничные дни

В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области рассказали жителям и гостям региона, как будут работать отделения почты в ноябрьские праздники.

Так, в понедельник, четвертого ноября, отделения почты будут закрыты. Открыты будут только два отделения с круглосуточным режимом работы, которые расположены на Мясницкой улице и Смоленской площади в столице.

Кроме того, в день праздника сотрудники почты не будут доставлять письма, газеты и журналы.

Второго ноября отделения завершат работу на час раньше обычного времени. Пятого ноября отделения вернутся к привычному графику.