Жителям Подмосковья рассказали, как будут работать почтовые отделения в праздничные дни
Фото: [Медиасток.рф]
В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области рассказали жителям и гостям региона, как будут работать отделения почты в ноябрьские праздники.
Так, в понедельник, четвертого ноября, отделения почты будут закрыты. Открыты будут только два отделения с круглосуточным режимом работы, которые расположены на Мясницкой улице и Смоленской площади в столице.
Кроме того, в день праздника сотрудники почты не будут доставлять письма, газеты и журналы.
Второго ноября отделения завершат работу на час раньше обычного времени. Пятого ноября отделения вернутся к привычному графику.