Жителям Подмосковья рассказали, как добраться до мест проведения акции «Ночь музеев» на автобусах

Жители и гости Подмосковья смогут добраться до мест проведения ежегодной акции «Ночь музеев», которая пройдет в субботу, 17 мая, на автобусах. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области подготовило список из восьми маршрутов, ведущих к четырем крупным региональным музеям.

Так, например, добраться до музея «Новый Иерусалим» в Истре можно будет на автобусах маршрутов № 32 (станция Истра — Лечищево — Рождествено) или № 33 (станция Истра — Лыщево), до музея-заповедника «Горки Ленинские» в Ленинском — на маршруте № 24.

Доехать до Государственного историко-литературного музея-заповедника А. С. Пушкина в Больших Вяземах можно на маршрутах № 38к, 50, 42 и 1055, до Серпуховского историко-художественного музея — на маршруте № 20.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.