Жителям Подмосковья рассказали, как добраться до региональных приютов для животных

Жителям и гостям региона рассказали, какие автобусы следуют до региональных приютов для бездомных животных. Информацию о маршрутах предоставили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

До «Биозоны» в Воскресенске едет маршрут №40 от автовокзала города. Нужная остановка — «Платформа Белоозерская».

До приюта «Лохматая душа» в Чеховском округе едут автобусы маршрута №27. Выйти нужно на остановке «Булычево».

До приюта «Пушистый друг» в Подольске удобно добираться на автобусах маршрутов №с996 и №с996, которые следуют до остановки «Приют для животных».