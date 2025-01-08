Жителям Подмосковья рассказали, как избежать переедания за праздничным столом

Заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской больницы Ольга Чиркова рассказала, как избежать переедания за праздничным столом. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

По словам специалиста, в первую очередь, не нужно готовить слишком много еды. Для праздничного стола достаточно пары салатов, нескольких закусок и одного горячего блюда. Кроме того, на столе обязательно должны быть овощи и фрукты.

Не рекомендуется воздерживаться от приема пищи весь день и садиться за праздничный стол голодным — для организма, привыкшего к ограничениям в течение дня, это большая нагрузка.

Помимо этого, не стоит накладывать по полной тарелке каждого блюда — достаточно взять всего понемногу, чтобы насладиться вкусами. Наконец, полезно делать перерывы в застолье и двигаться — танцевать, играть в подвижные игры, гулять.