Жителям Подмосковья рассказали, как изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте

В Комитете по ценам и тарифам Московской области рассказали жителям и гостям региона, сколько будет стоить проезд в общественном транспорте Подмосковья в следующем году.

Первого января устанавливаются новые тарифы на проезд в автомобильном и городском наземном электротранспорте, второго января — в поездах пригородного сообщения.

Проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях будет стоить 59 рублей при оплате «Стрелкой» и «Тройкой» в городе и пригороде до пяти километров. За каждые последующие два с половиной километра нужно будет доплатить 6-8 рублей. При оплате поездки банковской картой стоимость составит 60 рублей. Доплата в пригороде свыше пяти километров составит 6-8 рублей. Плата за поездку по единой транспортной карте «учащегося» и «льготной» будет составлять 29,5 рубля с увеличением на 3-4 рубля.

Проезд в электричке будет составлять 48 рублей за одну пригородную зону. За каждую дополнительную тарифную зону нужно будет доплатить 35 рублей. Стоимость в пределах зоны МЦД «Пригород» составит 84 рубля, если оплачивать проезд «Тройкой», и 91 рубль, если оплачивать банковской картой.

Стоимость безлимитного проездного на 30 дней в зоне «Пригород» составит 3,75 тысячи рублей, на 90 дней — 9,6 тысячи рублей, на год — 28 тысяч рублей.