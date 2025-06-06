Жителям Подмосковья рассказали, как медорганизации будут работать в День России

В Подмосковье утвердили график работы медицинских учреждений в период праздничных и выходных дней, которые ждут жителей с 12 по 15 июня в связи с празднованием Дня России. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин подчеркнул, что обслуживание вызовов врача на дом в эти дни будет осуществляться с 08:00 до 20:00. Он подчеркнул, что потребности в помощи врачей может возникнуть в любой момент.

«Взрослые и детские поликлиники, а также женские консультации будут работать 13 и 14 июня с 09:00 до 14:00», — добавил он.

Прием в стоматологических поликлиниках и в кабинетах неотложной помощи в поликлиниках будут осуществлять 13 и 14 июня с 09:00 до 15:00. Стационарные отделения в больницах и бригады скорой помощи будут функционировать круглосуточно.

Напомним, что вызвать скорую помощь можно по телефону 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.