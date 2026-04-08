Жителям Подмосковья рассказали, как на автобусе доехать до музеев космонавтики

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассказали жителям, как на автобусах АО «Мострансавто» можно доехать до музеев космонавтики.

Так, в регионе подготовили 32 «космических» маршрута. Они пролегают мимо музеев, обсерваторий и центров, связанных с темой космонавтики.

К примеру, до Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина в Звездном городке можно добраться на автобусах маршрута №380 «Звездный городок – Москва (м. Щелковская)». Выйти нужно на остановке «Улица Циолковского».

В Жуковском до музея истории покорения неба следует несколько маршрутов: № 1 «ул. Лацкова – Наркомвод», № 4 «ул. Федотова – Ильюшинские проходные», № 5 «ул. Солнечная – Наркомвод», № 7 «ул. Чапаева – Наркомвод», № 8 «пл. Отдых – ул. Солнечная», № 23 «Жуковский (платф. Отдых) – аэропорт Быково», № 32 «Жуковский (пл. Громова) – ф-ка Спартак» (остановка «Больница»).

Полный список маршрутов доступен на сайте Минтранса Подмосковья.

