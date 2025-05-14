Жителям Подмосковья рассказали, как не допустить пала травы

Травяной пал часто возникает по вине человека и может повлечь негативные последствия как для природы, так и для имущества и жизни человека, поэтому важно соблюдать меры безопасности при обращении с огнем на полях, вдоль дорог и в других пожароопасных местах. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

Так, жителям и гостям региона советуют сжигать мусор только в специальном мусоросжигателе или яме, разводить костер для шашлыков в мангале и не выжигать сухую траву. Родителям следует объяснять детям, чем могут закончиться игры с огнем.

Напомним, что за пал травы граждане могут быть привлечены к административной ответственности по статьям 8.32 КоАП РФ (нарушение правил пожарной безопасности в лесах) и 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). Сумма штрафа для граждан составит до 60 тыс. рублей. За уничтожение или повреждение имущества по неосторожности, нарушение требований пожарной безопасности, уничтожение или повреждение лесных насаждений предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что пожароопасный сезон в регионе открылся 20 марта.