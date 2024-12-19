Жителям Подмосковья рассказали, как обезопасить себя в снегопад и метель

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области поделились рекомендациями, как обезопасить себя в снегопад и сильную метель.

Так, дома следует плотно закрыть окна и двери. На случай отключения электричества лучше подготовить свечи и фонари, а также не пользоваться лифтами.

На улице рекомендуется передвигаться подальше от деревьев, шатких конструкций и зданий с неустойчивой кровлей. Также следует остерегаться конструкций, которые свисают с построек, и оборванных электропроводов.

Автомобиль лучше оставить в гараже или припарковать подальше от деревьев. Поездки на личном транспорте рекомендуется исключить.