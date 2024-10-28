Жителям Подмосковья рассказали, как оформить предварительную запись в МФЦ

В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области напомнили жителям региона, как оформить предварительную запись в многофункциональный центр.

Сделать это можно с помощью «Добродела». Для этого следует открыть раздел «Услуги» и выбрать подраздел «Запись в МФЦ». После этого система предложит выбрать подходящий офис и время посещения. Отменить запись можно в разделе «Мои записи».

С помощью «Добродела» также можно оформить запись к медицинским специалистам, узнать о сроках подачи отопления, оплатить ЖКУ.