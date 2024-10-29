Жителям Подмосковья рассказали, как оформить выплаты по уходу за нетрудоспособным гражданином

Оформить выплату по уходу за нетрудоспособным человеком в регионе можно онлайн. Об этом рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Оформить уход можно за пожилым человеком в возрасте от восьмидесяти лет, инвалидом первой группы, а также гражданами других категорий в случае соответствующего решения врачей.

Оформить уход можно на сайте госуслуг. Для этого нужны подтвержденные учетные записи того, кому необходим уход, и того, кто планирует ухаживать. На сайте нужно выбрать раздел «Назначение выплаты по уходу за нетрудоспособным гражданином» и подать соответствующее заявление.