Жителям Подмосковья рассказали, как подготовить дачи и садовые участки к зиме

В ГКУ МО «Мособлпожспас» рассказали жителям Подмосковья, как подготовить дачи и садовые участки к зимнему периоду и избежать пожаров и других непредвиденных ситуаций.

В первую очередь, нужно перекрыть в доме подачу газа, полностью выкрутить пробки или выключить автомат на вводе распределительного щита. Все электроприборы следует отключить от сети.

Также перед отъездом рекомендуется проверить состояние дымоходов и печей, потушить огонь и убрать золу. Нельзя оставлять на участках газовые баллоны и горюче-смазочные материалы.

Собранные в ходе уборки листья, ветки и растительность сжигать нельзя — следует отвезти отходы в специально отведенные для них места.