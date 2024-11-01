Жителям Подмосковья рассказали, как подготовить дачи и садовые участки к зиме
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В ГКУ МО «Мособлпожспас» рассказали жителям Подмосковья, как подготовить дачи и садовые участки к зимнему периоду и избежать пожаров и других непредвиденных ситуаций.
В первую очередь, нужно перекрыть в доме подачу газа, полностью выкрутить пробки или выключить автомат на вводе распределительного щита. Все электроприборы следует отключить от сети.
Также перед отъездом рекомендуется проверить состояние дымоходов и печей, потушить огонь и убрать золу. Нельзя оставлять на участках газовые баллоны и горюче-смазочные материалы.
Собранные в ходе уборки листья, ветки и растительность сжигать нельзя — следует отвезти отходы в специально отведенные для них места.