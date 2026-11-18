Специалисты ГБУ МО «Мосавтодор» отремонтировали неисправные светофорные объекты в 11 округах Подмосковья, работы прошли как в городской черте, так и в малых населенных пунктах. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В частности, ремонт провели в Можайске на улице 1-й Железнодорожной, в Истре на пересечении улицы Ленина и Волоколамского шоссе, во Фрязине на проспекте Мира, в Королеве на улице М. К. Тихонравова, в Дубне на проспекте Боголюбова, в Серпухове в городе Протвино на проспекте имени Академика А. А. Логунова. Кроме того, светофоры отремонтировали в Солнечногорске на улице Стеклозаводской, в Дмитрове в селе Озерецкое на Рогачевском шоссе и в поселке совхоза Буденновец на улице Центральной, в Домодедове на 66-м км Каширского шоссе и в Воскресенске в селе Юрасово на улице Центральной.

Рабочие также восстановили неисправную вызывную кнопку пешеходного светофора в Сергиевом Посаде на Западном объезде города.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.