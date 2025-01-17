Жителям Подмосковья рассказали, как подготовиться к крещенским купаниям

Жителям Подмосковья важно правильно подготовиться к предстоящим крещенским купаниям, прежде всего — исключить алкоголь. Об этом рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.

«Этанол должен полностью покинуть организм, чтобы не было тяжелых последствий. А они могут быть самые разные, вплоть до остановки сердца», — предупредил врач.

Он порекомендовал согреваться с помощью теплого чая и травяных настоев. По его словам, окунаться можно только в специально отведенных местах. К противопоказаниям к такому купанию Холдин отнес беременность, хронические заболевания и ОРВИ в активной фазе.

Врач общей практики Электростальской больницы Ирина Меркульева также посоветовала принимать контрастный душ и повышать физическую активность, чтобы подготовиться к процессу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.