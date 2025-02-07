Жителям Подмосковья рассказали, как получить консультацию по карте «Стрелка» от робота Макса

Жители Подмосковья могут получить консультацию по транспортной карте «Стрелка» от цифрового помощника Макса, такая возможность появилась на Госуслугах летом 2024 года. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

За полгода работы робот помог более 220 тыс. пользователей, он стал совместным проектом областного Минтранса и федеральных Госуслуг. С его помощью можно узнать, как и где оформить «Стрелку», как ее пополнить, как подтвердить льготу и не только. Для этого нужно написать свой вопрос в чате с роботом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.