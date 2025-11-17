Жителям Подмосковья рассказали, как поздравить Деда Мороза с днем рождения

Жители Подмосковья смогут поздравить Деда Мороза с днем рождения по почте, праздник отметят во вторник, 18 ноября. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Почта России предлагает один из самых доступных способов – отправить Деду Морозу поздравительную открытку, опустив в любой почтовый ящик. Кроме того, можно написать письмо с какой-то историей или просто написать ему послание с наилучшими пожеланиями. Конверт можно украсить яркими наклейками или рисунками. Почтовый адрес Деда Мороза: 162390, Вологодская область, г. Великий Устюг, «Дом Деда Мороза».

