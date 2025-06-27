Жителям Подмосковья рассказали, как правильно собираться в лес
В Комлесхозе Подмосковья рассказали, как правильно собираться в лес
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
Жителям Подмосковья важно правильно собираться в лес, чтобы не заблудиться. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.
«К сожалению, не все могут самостоятельно найти дорогу домой или к месту входа в лес. Так, с начала года более 30 человек отправились в лес и не смогли найти обратную дорогу. Они или их родные обращались за помощью по телефону экстренных служб „112“. Чтобы вернуться домой, большинству потребовалась помощь лесничих и поисково-спасательных отрядов», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.
Перед походом в лес специалисты советуют взять с собой заряженный телефон и внешний аккумулятор, воду и перекус, аптечку, свисток и фонарик, а также карту и компас. Одеваться лучше в яркую одежду, чтобы быть заметным. При этом не стоит уходить далеко без ориентиров, передвигаться ночью и игнорировать прогноз погоды.
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