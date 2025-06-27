Жителям Подмосковья рассказали, как правильно собираться в лес

«К сожалению, не все могут самостоятельно найти дорогу домой или к месту входа в лес. Так, с начала года более 30 человек отправились в лес и не смогли найти обратную дорогу. Они или их родные обращались за помощью по телефону экстренных служб „112“. Чтобы вернуться домой, большинству потребовалась помощь лесничих и поисково-спасательных отрядов», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.