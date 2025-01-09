Жителям Подмосковья рассказали, как правильно утилизировать хлопушки и бенгальские огни после праздников

Хлопушки и бенгальские огни важно правильно утилизировать, потому что они могут нанести вред окружающей среде. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Так, пиротехнику нужно замочить в воде на один-два дня перед тем, как выбросить, чтобы нейтрализовать остаточные вещества и снизить их опасность. После этого изделия можно отправить в контейнер со смешанными отходами. В ведомстве добавили, что сжигать на костре и компостировать пиротехнику запрещено.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье работают горячая линия и портал по вопросам вывоза строительных отходов.