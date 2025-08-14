Жителям Подмосковья рассказали, как продлить «Стрелку» учащегося в приложении «Добродел»

В Подмосковье учащимся нужно подтвердить транспортную карту «Стрелка», чтобы оплачивать проезд в новом учебном году, сделать это можно через приложение «Добродел». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Для этого нужно зайти в раздел «Услуги» — «Все услуги» — «Прочее» — «Обслуживание единых транспортных карт "Стрелка"». После этого пользователю необходимо выбрать цель обращения — «Подтверждение права на льготу для разблокировки единых транспортных карт льготного тарификации», заполнить и отправить заявление. Сделать это можно до 25 августа. В ведомстве уточнили, что учащимся школ и колледжей Подмосковья подавать заявление не нужно, поскольку льгота продлевается в автоматическом режиме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.