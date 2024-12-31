Жителям Подмосковья рассказали, как снизить риск алкогольного отравления в праздничную ночь
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Главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин дал рекомендации по снижению риска отравления алкоголем в праздничную ночь.
По словам врача, самый простой и верный способ — вовсе не пить спиртное. Тем, кто все же намерен выпить, рекомендуется употреблять больше овощей, фруктов и легких закусок. Это связано с тем, что спиртное сильно нагружает печень. Если при этом употреблять жирную и жареную пищу, на орган ляжет двойная нагрузка.
Также в процессе праздничных посиделок следует пить больше чистой воды. Кроме того, полезно двигаться — танцевать, гулять, играть в подвижные игры.