Жителям Подмосковья рассказали, как снизить риск алкогольного отравления в праздничную ночь

По словам врача, самый простой и верный способ — вовсе не пить спиртное. Тем, кто все же намерен выпить, рекомендуется употреблять больше овощей, фруктов и легких закусок. Это связано с тем, что спиртное сильно нагружает печень. Если при этом употреблять жирную и жареную пищу, на орган ляжет двойная нагрузка.

Также в процессе праздничных посиделок следует пить больше чистой воды. Кроме того, полезно двигаться — танцевать, гулять, играть в подвижные игры.