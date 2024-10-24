Жителям Подмосковья рассказали, как сохранить волосы здоровыми и красивыми

В Министерстве здравоохранения Московской области рассказали жителям региона, как сохранить здоровье и красоту волос. По словам специалистов, их состояние зависит от питания, ухода и гигиены.

В первую очередь, нужно следить за питанием. В рационе должно быть достаточно продуктов с витаминами группы В, цинком и жирными кислотами Омега-3 и Омега-6. Следует употреблять больше овощей, фруктов, орехов, рыбы.

Также важен бережный уход. Волосы рекомендуется расчесывать аккуратно, чтобы не повредить их. Кроме того, вредно затягивать их в тугие прически, так как это негативно сказывается на кровообращении.

Третий пункт — гигиена. Голову нужно мыть регулярно: от загрязнений гораздо больше вреда, чем от хлора, который содержится в воде. Помимо этого, раз в неделю рекомендуется наносить на волосы специальные маски или кондиционеры для увлажнения.