Жителям Подмосковья рассказали, как стресс влияет на состояние сердца

Клинический психолог Московского областного клинического наркодиспансера Юлия Жеравова рассказала о взаимосвязи между стрессом и заболеваниями сердца. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

По словам специалиста, стресс оказывает серьезное влияние на состояние сердечно-сосудистой системы. Это объясняется тем, что при хроническом стрессе вырабатывается гормон кортизол, который способствует накоплению висцерального жира, повышает уровень «плохого» холестерина и провоцирует воспаления.

«А эти состояния увеличивают риск атеросклероза, то есть сужения сосудов. Сосуды, которые все время находятся в суженном состоянии, со временем могут привести к различным болезням сердца, вплоть до инфаркта и инсульта», - рассказала психолог.

Способов борьбы со стрессом много. Это и прогулки на свежем воздухе, и занятия спортом, и творчество, и медитация. Специалист порекомендовала изучить основные приемы саморегуляции и дыхательные упражнения. Если самостоятельно справиться со стрессом не получается, лучше обратиться к психологу.