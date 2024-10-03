Жителям Подмосковья рассказали, как уберечь ребенка от опасных групп в соцсетях
Фото: [unsplash.com]
Клинический психолог Московского областного клинического наркодиспансера Юлия Жеравова рассказала, как уберечь ребенка от опасных групп в соцсетях. Рекомендации специалиста приводит Министерство здравоохранения Московской области.
По словам психолога, группы в социальных сетях несут опасность для детей на протяжении уже нескольких лет. В таких сообществах кураторами являются взрослые люди, которые завлекают несовершеннолетних путем романтизации тем одиночества и суицида.
Родителям рекомендуют изучить профиль ребенка в соцсетях, обратив внимание на список групп в подписках и на хештеги в публикациях. Насторожить должны такие слова, как «кит», «одиночество», «уход», «прощай», «разбуди меня в 4.20». Психолог пояснила, что в подобных сообществах задания детям выдают именно в 4.20 утра — в это время психика наиболее уязвима, а критическое мышление снижено.
«Обращайте внимание на сон ребенка. На его настроение и круг общения. Не стесняйтесь при любых сомнениях поговорить с ним по душам и рассказать, что для таких групп их участник — всего лишь разменная монета и способ поднять охваты группы и совершить реальные преступления», — подчеркнула специалист.