Жителям Подмосковья рассказали, как уберечь ребенка от опасных групп в соцсетях

По словам психолога, группы в социальных сетях несут опасность для детей на протяжении уже нескольких лет. В таких сообществах кураторами являются взрослые люди, которые завлекают несовершеннолетних путем романтизации тем одиночества и суицида.

Родителям рекомендуют изучить профиль ребенка в соцсетях, обратив внимание на список групп в подписках и на хештеги в публикациях. Насторожить должны такие слова, как «кит», «одиночество», «уход», «прощай», «разбуди меня в 4.20». Психолог пояснила, что в подобных сообществах задания детям выдают именно в 4.20 утра — в это время психика наиболее уязвима, а критическое мышление снижено.