Когти и кожа подушечек домашних животных требуют регулярного ухода, который позволит избежать развития инфекций и болезненных ощущений. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Для кошек ветеринары советуют использовать когтеточки или насадки для когтей, которые предотвращают травмирование. Стрижку когтей собак нужно проводить специализированными инструментами, предназначенными для этого. Если сделать это самостоятельно не получается, стоит обратиться в одну из ближайших ветеринарных клиник. Узнать о режиме работы, записаться на прием или получить консультацию можно по телефону +7 (495) 668-01-25.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.