Жителям Подмосковья рассказали, как укрепить иммунитет

Закаливание поможет укрепить иммунитет. Об этом в рамках Недели поддержания и укрепления иммунитета рассказала врач-терапевт Протвинской больницы Ольга Смирнова, передает Министерство здравоохранения Московской области.

Так, можно начать с прогулок на свежем воздухе, а после — перейти к обливанию холодной водой и контрастному душу. Однако перед этим важно проконсультироваться с врачом. Для укрепления иммунитета важно наладить питание и есть молочные продукты, овощи, фрукты, крупы, орехи, рыбу и мясо.

«Витамины и пробиотики поддерживают иммунитет, особенно в периоды стресса, болезней, беременности и приема антибиотиков. Витамины лучше принимать утром, а пробиотики помогают восстановить микрофлору кишечника. Режим и физическая активность улучшают общее самочувствие, повышают тонус и настроение», — рассказала Смирнова.

Она также посоветовала наладить режим сна и ложиться и вставать в одно время.

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