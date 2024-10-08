Жителям Подмосковья рассказали, как установить самозапрет на кредиты

В Главном управлении региональной безопасности Московской области рассказали жителям Подмосковья, как установить самозапрет на кредиты. Сделать это можно будет с 1 марта следующего года.

Речь идет о самозапрете на оформление всех видов потребительских кредитов и займов, включая кредитные карты. При подключении такой опции банковские организации будут отказывать оформлять кредит.

Делается это для защиты граждан от мошенников. С начала этого года в Подмосковье произошло около 13 тысяч криминальных посягательств в сфере информационных технологий. От действий телефонных мошенников пострадали более восьми тысяч жителей.

Для установления самозапрета нужно будет зайти на сайт госуслуг и подключить там соответствующую опцию. Также это можно будет сделать в многофункциональном центре.

Самозапрет не коснется ипотечных, автокредитов и образовательных кредитов с государственной поддержкой. Также он никак не повлияет на уже имеющиеся кредиты. После снятия самозапрета изменения вступят в силу только на следующий день.