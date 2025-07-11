Жителям Подмосковья рассказали, как узнать о состоянии родственника в больнице по телефону

Жители Подмосковья могут узнать о состоянии родственника, проходящего лечение в одной из областных больниц, по номеру 122, с момента запуска этой функции в 2023 году ей воспользовались почти 20 тыс. человек, более 7,1 тыс. — с начала этого года. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Это удобно, так как не нужно самостоятельно добираться до медучреждения. Достаточно оставить заявку по номеру 122, после чего с заявителем свяжется лечащий врач или сотрудник медучреждения, который ответит на волнующие вопросы», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В ведомстве уточнили, что в этом году родственники пользовались этой возможностью на 1,5 тыс. человек больше, чем в прошлом. Она распространяется на пациентов старше 18 лет, которые указали данные родственника при госпитализации в стационар. Проект запустили в 49 больницах, а также в МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского, МОНИИАГ, областном онкодиспансере и областном госпитале ветеранов войн.

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