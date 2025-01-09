Жителям Подмосковья рассказали, как вернуться к работе после новогодних праздников

После новогодних праздников важно прежде всего наладить режим сна и вновь привыкнуть ложиться и вставать в одно и то же время, чтобы организм адаптировался к рабочему графику. Об этом рассказала заведующая Детской поликлиники № 3 Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД), врач-педиатр Ольга Муценко, передает Министерство здравоохранения Московской области.