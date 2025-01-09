Жителям Подмосковья рассказали, как вернуться к работе после новогодних праздников
Врач Муценко: после новогодних праздников важно наладить режим сна
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После новогодних праздников важно прежде всего наладить режим сна и вновь привыкнуть ложиться и вставать в одно и то же время, чтобы организм адаптировался к рабочему графику. Об этом рассказала заведующая Детской поликлиники № 3 Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД), врач-педиатр Ольга Муценко, передает Министерство здравоохранения Московской области.
По ее словам, стоит также наладить питание и перейти на более легкую и сбалансированную пищу, богатую витаминами и минералами. Свободное время лучше провести физической активности, например, йоге.
«Не забывайте о психологической подготовке. Составьте список задач на первые рабочие дни, чтобы избежать стресса. Настройтесь на позитивный лад, вспомните свои достижения и цели», — добавила врач.
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