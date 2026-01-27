Жителям Подмосковья рассказали, как воспользоваться голосовым помощником «Вывоз стройотходов»
Фото: [istockphoto.com/Tippapatt]
Жители Подмосковья могут воспользоваться голосовым помощником «Вывоз стройотходов», который отвечает на звонок, заводит заявки на вывоз стройотходов и подсказывает альтернативные варианты подачи заявки. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Обратиться к нему можно по номеру 122/7. По итогам 2025 года помощник обработал свыше 9 тыс. звонков, завел более 550 заявок. Кроме того, 94% звонков в регионе было автоматизировано.
Для подачи заявки жителям нужно ответить на уточняющие вопросы робота.
