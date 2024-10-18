Жителям Подмосковья рассказали, как выбрать дрова

В Комитете лесного хозяйства Московской области в связи с наступлением холодов рассказали жителям, как выбрать дрова и где их взять.

В регионе для отопления можно использовать древесину с территории государственного лесного фонда. Для этого требуется разрешение. Чтобы получить его, нужно заключить договор купли-продажи. Сделать это можно на сайте госуслуг региона.

Горючесть дров зависит от породы древесины и от влажности. Так, если дрова подходящие, но недостаточно просушены, при горении они будут выделять много дыма, а угли останутся непрогоревшими.

Следует обратить внимание и на способность древесины выделять при горении сажу и вещества, которые оседают на внутренних стенках дымохода.

Хвойные дрова выделяют аромат эфирных масел, но в них содержится много смолы. Кроме того, они быстро горят, а жар от них слабый. Осиновые дешевые и очищают дымоход от копоти, но их сложно разжечь и теплоотдача у них низкая. У березовых дезинфицирующий аромат, хорошая теплоотдача и доступная цена, но от них образуется сажа в дымоходе. Дубовые долго горят, от них сильный жар, однако их сложно заготавливать и цена на них высокая. Ольховые быстро сохнут, сохраняют аромат и прочищают дымоход. Недостатков у таких дров нет, рассказали в ведомстве.