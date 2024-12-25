Жителям Подмосковья рассказали, как выбрать качественный алкоголь к Новому году

Алкогольную продукцию к новогодним праздникам стоит покупать только в официальных магазинах или специализированных бутиках, имеющих лицензию, чтобы не нарваться на подделку. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Оплачивать покупку нужно через кассу, чтобы убедиться, что продукция зарегистрирована в единой государственной автоматизированной информационной системе с использованием кассового аппарата. На упаковке хорошего крепкого алкоголя должны быть размещены федеральная или акцизная марка. Стоит также оценить целостность емкости.

Проверить легальность продукции можно с помощью мобильного приложения «АнтиКонтрафакт Алко». Для этого нужно отсканировать штрихкод на марке или QR-код на чеке после покупки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в этом году составил почти два триллиона рублей.